3年前廖姓男子酒後騎乘自行車返家，行經宜蘭縣三星鄉星義路電線桿前，因排水溝蓋遭掀開而未封閉，導致他摔傷四肢癱瘓，宜蘭地方法院判三星鄉公所判賠159萬多元，台灣高等法院認定廖男酒後騎車須負70％過失責任，改判賠74萬多元。全案定讞。

廖男主張，2018年10月27日晚上7點，他騎自行車返家因排水溝未加蓋，且該處未設有任何警告標誌，他行經該路段時，自行車前輪陷入水溝孔而失控人車倒地，因而受有頸脊髓損傷併四肢癱瘓、頭部外傷併頸椎骨折、顏面擦傷及裂傷等傷害。

宜蘭地院判鄉公所須賠償159萬元，高院審理後認為，鄉公所負責水溝孔、蓋及路段管理，水溝蓋遭掀開致未封閉，使該路段出現如水溝孔大小之坑洞，隨時可能造成人車陷入系爭水溝孔或碰撞水溝蓋之事故，公所管理有欠缺，須負賠償責任。

高院表示，該水溝孔並非位在車道內，廖男在酒後反應能力及注意力欠佳，非但未能注意到路旁系爭水溝孔、蓋之異常狀況，且未能穩定行駛於道路範圍，而偏駛至道路邊線外側，應負擔70％之過失責任，改判國賠74萬4683元確定。

(中時 )