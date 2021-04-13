時代力量提出《政府採購法》修，主張正草案，主張廠商涉賄禁止得標延長至20年，若有若有3次以上涉嫌賄絡將永久禁止標售公共案件。（林縉明攝）

台鐵太魯閣408列車重大傷亡事故，追查發現肇事車輛所屬的義祥企業社負責人李義祥，不僅曾涉嫌偽造文書，還違法兼任工地主任，時代力量立法院黨團認為現行法律規範仍有不足，提出《政府採購法》修正草案，主張加重違約處罰、命負責人負連帶清償責任外，針對廠商賄賂部分，從現行禁止得標3年延長至20年，若有3次以上涉嫌賄賂將永久禁止標售公共案件。

時力黨團總召邱顯智、副總召陳椒華、幹事長王婉諭今舉行「還有多少李義祥們？強化採購肅貪法治，立即修法別再拖延」記者會，從制度面探討太魯閣事件所發現制度面的不足，希望透過修法遏止悲劇再發生。

邱顯智指出，交察院監察報告曾揭露，營建署內依《營造業法》負責營造業管理業務的人員竟然只有 5 個人，極為誇張。另外，違反《營造業法》第28條不得兼任工地主任的規定，近10年僅裁處4件，這等同告訴營造業者，營建署就是沒有要落實執行《營造業法》。

王婉諭表示，李義祥名下的義程營造公司，於2014年取得政府標案後，假造不實的施工日誌，涉犯行使業務登載不實文書罪，而於2018年8月遭一審判刑有罪。另外2019年，農委會水土保持局台中分局前年辦理十八件工程、總工程款九千多萬，官員涉嫌集體接受業者招待喝花酒、收賄，台中地檢署依貪汙等罪起訴楊姓等5名公務員和9名廠商，種種跡象顯示現行採購法上漏洞。

為強化採購肅貪法治，時力已提出《政府採購法》修正草案，針對廠商違約處罰除沒收本來的押標金，另外處以五倍以下懲罰性的賠償，且要求公司負責人負連帶的清償責任。

時代力量立委王婉諭（左起）、邱顯智及陳椒華13日舉行「還有多少李義祥們？強化採購肅貪法治，立即修法別再拖延」記者會，鑑於台鐵太魯閣號事故的發生，凸顯政府採購法及貪汙治罪條例等法規範，有諸多需強化的部分，時力將提出修法增訂「防賄條款」及「三振條款」，以遏止未來悲劇的發生。（劉宗龍攝）

草案也明訂防賄及三振條款，若涉及賄絡的要求、期約、收受不正當利益而取得標案，將禁止廠商參與投標期間從目前的最長3年大幅提升為20年；一旦因違法導致禁止投標次數達3次以上，將永久禁止該廠商參與政府採購投標，避免賄賂得標等情況一再發生。

(中時 )