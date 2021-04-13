財政部近日公布3月出口358.9億美元，創下單月新高，年增27.1%，並樂觀預估4月出口年增20至27%，行政院長蘇貞昌也在臉書分享此事。財信傳媒董事長謝金河表示，首季出口大成長可延伸幾個重點，意味台積電首季EPS將從5.5元起跳，再回推首季上市櫃公司盈餘成長可能創造空前紀錄；他還說自己搭小黃，運將也說生意好很多，與計程車司機的對話反映「市井小民能感覺經濟變好，這是好事！」

謝金河在臉書發文肯定行政院長蘇貞昌用好數字來凸顯政府的政績，不過還能在延伸出幾個重點。首先，今年3月出口358.9億美元，換成台幣破兆，這是歷史首次！第一季出口979.4億美元比去年同期的787億美元增長24.6%，今年首季的979.4億美元也是歷史單季最高。「往年第一季因為過年，228長假，出口基期最低，但今年首季出口居然超過去年第四季的972.1億美元，這是不可思議的好成績。」

謝金河分析，今年首季的出口大成長來自半導體及資通訊產品出口，像台積電第一季營收3624.1億，居然比去年第四季的3615.3億元還高，也意味台積電首季EPS將從5.5元起跳，聯電的470.97億，也是歷史單季最高。如果以今年首季推算，台灣今年出口很可能超過4000億美元。

他指出，再從第一季出口回推首季上市櫃公司營收可能超過去年第三季的9.25兆元，今年首季的淨利有可能比去年首季的3510億元，出現倍數成長。像貨櫃航運的長榮3月營收321.72億元，比去年同期成長107.8%，首季營收902.36億元，比去年同期的434.75億元，可説是大躍升，單季淨利可能超過300億以上，三家貨櫃航運公司淨利可能逼近千億元，加上兩家面板廠從虧損200億變成賺200億以上，今年首季台灣上市櫃公司的盈餘成長可能會創造空前紀錄，這是非常強韌的基本面！

謝金河提到，「前幾天，坐上計程車，這位司機載過我5次，他跟我開玩笑說，台灣經濟大家都唱衰，現在被社長喊起來了！我說我沒有那麼厲害，我也問他，生意有沒有好起來？他說好很多！這只是一個簡單對話，但市井小民能感覺經濟變好，這是好事！」

(中時新聞網)