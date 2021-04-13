香港《大公報》報導，近日，中共解放軍三大戰區海軍密集練兵，火力全開！實彈射擊訓練、多重火力攔截來襲導彈、陸基模擬著艦單飛，據央視軍事報導，在南部戰區，海軍武漢艦、衡陽艦，多海域實彈射擊訓練，各艦主炮精準射擊摧毀「敵」艦；在北部戰區，海軍可可西里湖艦聯合多艘艦艇，實施航行橫向補給訓練；在東部戰區，海軍某導彈艇大隊多艘導彈快艇開展實戰化射擊訓練。有分析認為，練兵有利於提高解放軍維護國家主權、安全、發展利益的能力。

近日，南部戰區海軍某驅逐艦支隊由導彈護衛艦衡陽艦、導彈驅逐艦武漢艦組成艦艇訓練編隊，在多個海域持續開展主炮對岸射擊、副炮對海射擊、實射干擾彈等實戰化訓練課目，實際檢驗官兵指揮協同和應急處置能力。

上午9時，編隊剛剛抵達指定海域，052B型導彈驅逐艦武漢艦雷達部位第一時間發現正在快速突進的「敵」艦。警報聲響起，各艦立即前出佔領主炮射擊陣位，武漢艦主炮系統快速鎖定目標，立即對目標實施打擊。編隊指揮所將信息推送至編隊各艦，主炮手裝定射擊參數。射擊指揮員迅速調整參數，果斷擊發。隨著各艦主炮精准射擊，「敵」艦成功被摧毀。

主炮實射尚未硝煙散盡，模擬導彈直衝編隊衡陽艦而來，指揮員下令迅速展開綜合防禦。衡陽艦各偵察探測部位嚴密監控當面海空，武器系統嚴陣以待，隨時做好抗擊準備。在多重火力的攔截下，來襲導彈成功被擊落。

在北部戰區，近日海軍某作戰支援艦支隊組織艦艇，聯合友鄰部隊開展多科目、高強度、全要素實戰化訓練。綜合補給艦可可西里湖艦輾轉多個任務海區，分別採用航行橫向與航行縱向補給模式，對3艘艦艇展開多批次補給作業。應召補給結束後，可可西里湖艦再次拉響戰鬥警報，前方海區發現不明目標漂浮物，命令對其實施火力打擊，艦艇迅速調整射擊陣位，成功摧毀目標。硝煙尚未散盡，一場跨晝夜艦載直升機起降訓練又隨即展開。

在為期5天的訓練中，該艦先後完成了艦炮對空、對海、對浮雷和海上輕武器射擊等實際使用武器訓練科目，以及聯合搜救、損害管制、反恐反海盜等多項部署操演，進一步提高部隊在複雜條件下遂行多樣化任務能力。

在東部戰區，近日海軍某導彈艇大隊組織多艘導彈快艇，在某海域開展複雜氣象環境下實戰化射擊訓練。上午9時，編隊各艦開赴訓練海域，航行途中，上級通報有「敵」機向編隊襲來，各艇迅速機動疏散，編隊轉換為對空防禦隊形。根據雷達追蹤到的「敵」末制導雷達信號，通過干擾彈、煙幕等方式，成功規避「敵」來襲導彈。

航行途中，指揮艇搜索雷達屏幕上突然出現「敵」可疑目標，在判別目標態勢後，編隊快速前出。此時海上湧浪較大、能見度不良，電磁干擾嚴重，「敵」船突然「消失」在雷達視野。航海長重新計算航速航向要素，雷達兵迅速調整掃描區域進行精準搜索，「敵」船再一次出現在雷達屏幕上。隨著指揮員一聲令下，目標「敵」船被有效擊中。

另據「南海戰略態勢感知」智庫官方微博消息，美國海軍「羅斯福」號航空母艦已於北京時間12日上午10時離開南海。與其一同進入南海海域的「馬金島」號兩棲攻擊艦正駛向菲律賓海岸，準備參與美菲軍事演習。

(中時 )