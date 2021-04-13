智慧手機品牌realme持續在手機和穿戴市場發力，宣布推出大螢幕大電量realme C21和全新手錶S系列realme watch S Pro，為用戶帶來更多潮玩產品。此外，realme也與認證機構－德國萊茵TÜV共同創立了全新智慧型手機品質標準，成為首家獲高品質認證的智慧型手機品牌。

realme透過持續性的消費者產品體驗調查，深入洞悉用戶使用習慣，與德國萊茵TÜV一同經歷8個多月的研究和檢驗，打造了符合現代手機使用者需求的23項主要測試，如戶外運動可能發生的意外摔落及磨損狀況進行了跌落和耐磨測試、在嚴酷的極端溫度環境中仍能運行的強韌品質等，於全球智慧型手機市場樹立了全新高可靠性品質認證標準，而realme C21正是首款通過此認證的智慧型手機。

realme 與德國萊茵TÜV共同創立了全新智慧型手機品質標準。（realme 提供／黃慧雯台北傳真）

【通過萊茵品質認證 智慧型手機realme C21報到】

realme C21搭載MediaTek Helio G35處理器，採用HyperEngine優化引擎，使最高時脈達2.3GHz，搭配5000mAh超大電量，不僅可暢玩遊戲，還支援反向快充功能，即使只剩5%電量，只要開啟超級省電模式還可持續待機2天、連續通話2小時或使用WhatsApp 85分鐘；獨立的三卡槽設計支援雙nano-SIM卡與獨立記憶卡，容量最大可擴充至256GB。

realme C21搭載AI智慧三鏡頭，採用1300萬主鏡頭，搭配200萬人像鏡頭和200萬微距鏡頭，不論拍遠景、近景、人像或是風景均能清晰成像，透過煥彩影像處理技術，使照片色彩更加飽和動人；夜晚身處低光源環境下，也可使用超級夜景模式，捕捉更多夜景細節。動態攝影支援1080P影片錄製及慢動作錄影功能，讓你輕鬆掌握生活中任何驚喜片段。

大螢幕是享受沉浸式娛樂體驗的關鍵，realme C21採用6.5吋HD迷你水滴全螢幕，螢幕佔比達89.5%，背蓋選用大膽與細膩兼具的幾何藝術設計，類磨砂材質進一步有效防止沾染指紋，維持realme一貫的潮玩風格；身為首款通過萊茵品質認證的智慧型手機，realme C21經過10種日常使用場景測試、7種極端環境場景測試和6項組件可靠性測試，讓用戶享受更持久的智慧生活。

realme C21推出菱格藍與菱格黑雙色，搭載4+64GB記憶體，售價新台幣3,990元，將自4月19日起全通路陸續開賣，線上購買可於realme網路商店、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網、東森購物、蝦皮商城和friDay購物；線下可至realme品牌專櫃、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星體驗選購。

【適合佩戴出入各種場合的智慧型手錶realme watch S Pro】

realme watch S系列為全新智慧手錶產品線，以高規格市場定位提供用戶兼具潮流與性能的穿戴選擇，首款realme watch S Pro以不銹鋼材質錶殼亮相，採用1.39吋AMOLED圓形觸控大螢幕，擁有454X454高解析度和450nit最大亮度，強光下也清晰可見，同時支援AOD（Always-On Display）螢幕顯示，和100多種錶面選擇，除潮酷公仔realmeow等錶盤外，也可將照片設為錶面。

realme watch S Pro內建15種運動模式和5ATM防水保護，最深可達水下50公尺，輕鬆紀錄運動狀態，而喜好戶外慢跑的用戶，則可開啟高精度雙衛星定位系統，透過GPS&Glonass定位感測器，無須攜帶手機也可紀錄路跑軌跡；此外realme watch S Pro具備420mAh電量，在開啟24小時心率監測下續航仍可達14天，告別頻繁充電的困擾。

健康把關上，具備自動心率監測和血氧濃度偵測功能，讓你掌握身體健康狀態，除此之外，還包含喝水提醒、睡眠監測、冥想模式和久坐提醒等。realme watch S Pro支援多項智慧操控，如音樂控制、拍照控制、各類APP通知等，還可於Android和iOS系統中下載realme Link APP，透過串聯了解各項健康與運度數據，縝密紀錄使用者生活軌跡。

realme watch S Pro推出黑色款，售價新台幣3,999元，於4月15日10:00正式開賣，首賣日現折500元，只要新台幣3,499元就可踏入潮玩生活（數量有限，售完為止），購買通路包含realme網路商店、realme品牌專櫃體驗選購、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城、momo購物網、東森購物和friDay購物。

(科技)