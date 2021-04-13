胡潤研究院13日公布《2021胡潤全球白手起家U40富豪榜》，列出了全球40歲以下（含40歲）且白手起家的十億美金企業家，其中北京增加6人至17人，首次超過舊金山成為全球最成功U40企業家之都；舊金山增加5人，以16人排名第二。深圳保持第三，增加1人至4人。

新浪財經報導，全球共找到79位40歲以下的白手起家十億美金企業家，比2020年多26位。總財富比2020年增加人民幣（下同）1.5兆元，達到3.4兆元，相當於增加了一個武漢一年的GDP，達到一個北京一年的GDP。

其中中國和美國都增加了11人，美國以31人居全球之首，中國以30人緊隨其後，美中兩國占全球近八成最成功U40企業家。第三名印度僅4人。

36歲的臉書創辦人祖克柏財富增加600億元，以6,530億元連續第六年成為全球40歲以下白手起家首富。前六名四位來自中國。抖音創辦人、38歲張一鳴財富增加2,500億元，相當於這一年每天增加7個億，達到3,500億元，位列世界第二。

得益於快手的上市，兩位創辦人、39歲的宿華和36歲的程一笑首次進入世界前五。宿華財富增至去年八倍多，以1,550億元位列第三。程一笑財富增至去年九倍多，以1,250億元位列第四。

此外，45位新面孔，為歷年最多。其中19位來自中國，15位來自美國，3位來自英國，新加坡、澳大利亞、德國和印度各2位。

傳媒娛樂行業成今年最大贏家，前五名均來自傳媒娛樂，整張榜單中共18人（23％）來自傳媒娛樂，其次是軟體服務和零售，分別有10人和9人。區塊鏈行業有6人。

(工商 )