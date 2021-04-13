NVIDIA(輝達)最新宣布，將展開一系列的合作計畫，將NVIDIA的GPU及軟體結合採用Arm架構的CPU，將Arm靈活且節能的架構優勢擴大至處理從雲端到邊緣的運算作業負載，更宣布透過NVIDIA RTX GPU打造全新等級的Arm架構PC，更首度偕同聯發科(2454)力拚ARM架構PC平台，這也是聯發科繼攜手英特爾後，再與半導體廠商有重大合作，也等於宣示聯發科(2454)全面布局市場，積極搶食除智慧型手機以外的其餘重點市場。

NVIDIA本次公布的計畫包括整合以AWS Graviton2為基礎的Amazon EC2執行個體與NVIDIA GPU；透過全新高效能運算開發者套件，支援科學及人工智慧的應用開發；提升邊緣的影像分析和安全功能；以及透過NVIDIA RTX GPU打造全新等級的Arm架構PC。

在PC方面，NVIDIA則是與聯發科合作，打造一個支援Chromium、Linux和NVIDIA SDK的參考平台。NVIDIA RTX GPU結合高效能且節能的Arm Cortex處理器，將逼真的光線追蹤繪圖和先進的AI技術應用在新型的筆記型電腦上。

聯發科執行長蔡力行表示。聯發科是全球最大的Arm晶片供應商，產品支援智慧型手機、Chromebook和智慧電視等領域。期待利用我們的技術與NVIDIA合作，將GPU的強大能力帶入Arm PC平台，以用於遊戲、內容創作等更多層面。GPU加速技術將大力推動整個Arm生態系的發展。

(時報資訊)