在英國重啟零售業前夕，今年三月零售銷售表現優於去年同期，亦優於疫情前的2019年3月。

英國零售聯盟(BRC)表示，今年三月零售總銷售較2019年3月增加8.3%，較2020年3月更大增13.9%。BRC解釋，與2019年同期的比較，能更好地理解零售業銷售成長趨勢。

BRC執行長Helen Dickinson表示，今年支出的大增，主要反映了英國人更多的居家，以及食品雜糧的購買增加；而服飾和美容產品的銷售則出現下降。

支付處理公司Barclaycard拒絕提供年度支出變化的數據，但表示，今年三月借計卡和信用卡的支出，較2019年3月減少7.2%。

另外英國在4月12日讓非必要商店重新開放，可能讓零售銷售再次出次躍昇。目前服裝連鎖店Primark已看見顧客大排長龍。

據Springboard數據顯示，英格蘭周一重啟非必要商店、健身房、理髮店等，吸引大批購物和消費民眾，英格蘭主要零售地點的客流量較上周大增218%，購物中心的客流量更大增340%。

(時報資訊)