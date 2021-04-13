台灣新冠肺炎疫情穩定，在邊境管制未除下，每年1700萬人次的出國人潮轉向國旅市場消費。電子票券服務業者Edenred（宜睿智慧）宣布攜手雲朗觀光集團，合作推出「雲朗觀光即享券」，為企業員旅補助提供更多元選擇，共同活絡國旅、協助雲朗加速數位轉型。

國人旅遊型態受到疫情影響發生改變，使國旅及內需消費市場自去年下半年起蓬勃暢旺，高品質渡假飯店成為首選。而除了飯店業外，企業對於員工國旅補助，亦希望能提供更多彈性方案，期待員工能持續透過良好的旅遊福利放鬆身心。

對此，深耕員工福利市場的Edenred攜手台灣擁有最多飯店品牌的雲朗觀光集團，合作推出「雲朗觀光即享券」，提供旗下台北君品、日月潭雲品及翰品、兆品、品文旅系列飯店選擇，為員工福利市場提供更多元化的高品質度假飯店好選擇。

Edenred表示，公司推出的「Benefit Xpress福利即享券」以電子票券取代傳統禮券，幫助企業解決過往受人數、地區、語言等發放限制，節省禮品準備及發放時數。同時，亦協助雲朗加快數位轉型腳步，透過異業合作結盟為台灣飯店業創造新興商業模式。

Edenred業務副總葉義政指出，此次攜手雲朗不僅讓即享券服務更多元，更拓展飯店合作版圖，在此波國旅熱潮下擴大品牌布局和創新空間。電子禮券的數位化優勢，亦能減少實體接觸、強化防疫機制，打造出雙贏局面，未來樂見持續與更多台灣在地產業合作。

群創人資管理處經理杜怡葶表示，公司今年透過發放旅遊學習基金，提供員工更彈性豐富的選擇，包括雲朗、誠品、博客來、ezfly福利即享券等。除替公司省去繁瑣報銷流程與人力成本，員工也能按自身需求進行選擇，對公司及員工而言，效率、滿意度均大幅提升。

(時報資訊)