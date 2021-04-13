台積電ADR、聯電ADR收低，分別跌1.55%、0.85%；但台積電(2330)、聯電(2303)今早股價均愈走愈高，帶領台股再攻17000點。台積電即將於本周四舉行法說會，法人看好第二季業績再挑戰新高，聯電也在外資喊出70元目標價，股價發動攻勢。

台積電將於本周四(15日)舉行法說會，法人看好，台積電首季獲利將再創新高，第二季業績可望持續穩定成長，受惠於大客戶對於7奈米、5奈米需求仍強勁，加上成熟製程產能全開以因應客戶需求，以及漲價效應，法人估台積公司第二季美元計價營收有望再平穩成長，持續改寫新高紀錄。台積電早盤股價漲5元至610元。

外資並關注台積電本次法說內容，其中包括，台積公司的千億美元資本支出用途、先進製程發展、美國新廠進度、Intel(英特爾)等客戶需求、未來營運成長目標，以及美國出口管制影響等。

另外，台積公司日前指28奈米有重複下單的風險；美系外資反將聯電目標價從53元提高到70.8元。美系外資表示，台積電指28奈米有重複下單的風險，也意味著市場需求強勁，隨著聯電產能供不應求，預期8吋和12吋晶圓平均單價第二季調漲5%，第三季有望再漲1%。聯電早盤股價大漲2.9元至56.5元。

美系外資表示，從台積電日前提到28奈米重複下單，顯示市場對成熟製程的需求持續強勁，將推升聯電首季毛利率、營益率提升到26.3%、14.8%，每股純益(EPS)上看0.52元。繼先前上修台積電財測之後，美系外資將聯電目標價從53元提高到70.8元。是主要外資中首家把聯電目標價喊到「七」字頭。

美系外資指出，聯電在8吋和12吋晶圓價格有利的情況下，有助於毛利率提升，預估第一季、第二季、第三季毛利率將分別達到26.3%、29.9%、31.4%，第三季將是2010年以來其毛利率首度重返30%大關。

美系外資預計聯電首季每股盈餘可達0.52元，優於市場預期。預計28奈米產能到2022年仍可能不足，對聯電今、明年每股純益(EPS)上修為2.9元、3.73元，2023年預估挑戰4元。

(時報資訊)