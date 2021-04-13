塞船、塞港讓海運價格居高不下，長榮(2603)3月營收及首季持續創下歷史新高，法人報告估計，長榮首季稀釋後每股盈餘上看4.55元，今年可望賺進兩個資本額。長榮股價今天持續創波段新高，盤中最高來到57.6元，漲幅4.7％。

法人指出，第1季雖然是海運的淡季，但全球貨櫃船準班率，還低於去年11月及12月，顯示全球塞港的嚴重性。3月準班率高於2月，是因2月農曆春節停工後，出貨量減少，觀察改善率仍是有限。

4月起貨櫃航運櫃量會明顯的季節性回升，因此，塞港將更嚴重，將使貨櫃船舶周轉率明顯降低，造成2021年貨櫃航運的運力供給受到壓抑；此外，雖然，2020年第4季起，貨櫃航商開始加大訂船的力道，估計新船下水時間落在2023年～2024年，無法紓緩2021年及2022年的供給緊俏，今年幾乎可確定供不應求。

長榮第1季單月平均營收已經站上300億元，EPS可望大幅攀高，另外，美國線長約換約，價格可望翻倍，配合長榮今年有大量新船下水，都將帶動營收、獲利持續走高。

(時報資訊)