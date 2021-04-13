電動車、資料庫中心及IA等訂單強勁，且原物料供應穩定，台達電(2308)第1季合併營收達724.85億元，創下歷年同期新高，美系、港系及日系外資一致看好台達電營運前景，分別給予目標價358元、360及340元，外資一致看好台達電前景，台達電也擺脫昨天外資賣超頹勢，今天盤中股價止跌反彈。

終端市場需求強勁，且原物料供應穩定，台達電第1季營運表現亮眼，台達電3月合併營收270.26億元，月增32.8%，年成長28.2%，創下單月歷史新高，累計1到3月合併營業收入為724.85億元，年成長30.2%，為歷年同期新高。

台達電因與供應商有長期供應關係，且台達電是供應商很重要的客戶，主要供應商在缺料時會優先供應台達電，缺料問題對台達營運影響不大，台達電表示，今年第2季有機會延續往年趨勢，與第1季持平或略優。

台達電公布3月合併營收後，外資出具最新報告均一致看好台達電，其中日系外資表示，台達電因3月合併營收270.26億元，推升第1季合併營收達724.85億元，優於我們預期，我們認為，台達電第2季合併營收可望因電源相關、IA自動化，以及通信電源需求因基礎建設啟動獲得改善，維持良好成長趨勢，給予台達電「優於大盤表現」評等，目標價340元。

美系外資及港系外資則分別給予台達電「建議買進」及「買進」評等，目標價分別為358元及360元。

(時報資訊)