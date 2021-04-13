空軍昨發布，共有25架共機侵擾我國西南防空識別區（ADIZ），是去年9月國防部開始公布共機動態以來，架次最多的1天。對此，《環球時報》總編輯胡錫進今表示，這是大陸方面對美國國務院發布美台交往新準則的回應，並稱解放軍戰機繞台已對台灣產生壓力。

我國空軍昨（12日）發布共機動態，共軍2架運8反潛機、1架空警500預警機、4架殲-10、14架殲-16、4架轟-6K，進我西南防空識別（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

對此，胡錫進今（13日）在微博發文表示，台灣軍方星期一晚間發布，解放軍當天共有25架次戰機進入台西南空域，是台灣方面從去年9月17日起公布解放軍軍機動態以來的最高紀錄。

胡錫進認為，這是大陸方面對美國國務院發布美台交往新準則的回應。胡直言，台灣當局現在最怕大陸軍機，既擔心解放軍戰機突然機頭一轉飛到台灣本島上空，造成戰機宣示國家主權的新現實，又怕在雙方博弈過程中擦槍走火，導致戰爭意外爆發。可以說解放軍戰機繞台已經產生現實壓力，也為解放軍在極端情況下為捍衛領土完整採取軍事行動積累了大量現地經驗。

胡錫進建議，台灣當局和美方如果不想局勢突變，就應懸崖勒馬，停止新的挑釁以及對現狀做新的打破，停止逼迫台海緊張局勢螺旋式上升。否則的話，他們就要準備迎接更多、也更貼近台灣本島，甚至直接飛越台灣島上空的解放軍戰機。

(中時新聞網)