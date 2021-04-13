促轉會將提請行政院同意延任一年，行政院長蘇貞昌亦將同意。前國民黨青年團總團長、高雄市前鎮區青工會會長呂謦煒批評，原本要揭露真相、促成和解的轉型正義，成為鬥爭、酬庸與濫權的溫床。蔡政府試圖藉由「促轉」來奪取歷史的詮釋權，只有促轉會所認定的真相才是唯一真相，其他說法通通都不能容忍，這是對「民主多元」價值的最大諷刺。而「萬年促轉」的自我延任，也讓促轉會最後的一絲一毫信任度蕩然無存。

呂謦煒指出，促轉會成立三年來，未見什麼重大發現，也沒有公布什麼未見諸於世且能獲得大眾認同的真相報告。促轉會對歷史的詮釋，始終只能代表一部分人，而更多的人對促轉會所提出的歷史詮釋，所進行的行政手段，還有赤裸裸的無限延任，只能感到疑惑與不解。

呂謦煒說明，日本有一個「中正神社」，是為了感念先總統蔣中正先生以德報怨而設立的，特別為他建廟紀念，虔誠致祭。對促轉會來說，這是不是蔣中正的「威權象徵」？蔣中正的功德，能夠讓日本人建廟紀念，這本身就證明蔣中正功過的多面性，與歷史詮釋的多元性。那何以要對台灣境內的銅像或路名追殺到底？為何要讓促轉會把戒嚴時代的歷史詮釋權定於一尊，全盤抹煞？

呂謦煒質疑，還記得一開始促轉會就爆出「張天欽事件」，「東廠說」已讓促轉會的公信力蕩然無存。難道我們要讓這種機關一直持續下去，讓他們篡寫歷史？現在又赤裸裸自我延任，吃相還不難看嗎？

呂謦煒強調，要追求真正的歷史正義與真相，就要從為促轉會除魅開始。

(中時 )