圖為梅雨指標圖，其中紅色的線在5月16日以後出現正值，一直到5月21日以後都持續提升，藍色線也持續往上走，代表梅雨來的機率提高。(翻攝自 鄭明典臉書)

台灣乾旱嚴重，台中最大的德基水庫更只剩15天的用水量，水情吃緊，氣象局長鄭明典今天PO出一張梅雨指標圖，指出5月21日以後紅色線的低層水平環流指數出現正值，且有持續上升趨勢，顯示有梅雨的機率提高，「有點曙光，繼續觀察！」

鄭明典在臉書分享一張梅雨指標圖，從圖上可以看到，紅色的線為低層水平環流指數，在5月16日以後出現正值，一直到5月21日以後都持續提升，藍色的垂直風切指數也持續往上走，代表梅雨季即將來臨，水情有點曙光出現。

鄭明典過去曾在臉書上解釋，梅雨指標圖中，紅色線稱為「低層水平環流指數」，正值代表有鋒面在附近；藍色線是「垂直風切指數」，正值代表西南季風條件出現，當紅色線和藍色線同時為正值時，台灣容易出現連續性的顯著降雨，代表「梅雨」。

對此，網友紛紛留言：「五月中下旬入梅了」、「拜托梅雨趕快來」、「集氣！希望這個好指標成真」、「5/21，再撐一個多月」、「快讓台中下雨吧」、「三媽祖出巡了，趕快下雨」、「快點天降雨霖」。

(中時新聞網)