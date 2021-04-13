蔡英文總統今天南下高雄主持海軍國造新型兩棲船塢運輸艦「玉山艦」的命水下水典禮。蔡英文表示，這除了是海軍第一艘萬噸級的兩棲運輸艦，更是依據國防戰訓需求來設計建造，可以說是我們的國艦國造另一個重要的里程碑。

蔡英文今天由海軍司令劉志斌上將、台船公司董事長鄭文隆等人陪同，主持「玉山艦」下水儀式，軍方表示，這艘「平時能救災，戰時能作戰」的新型兩棲船塢運輸艦，在戰時可運載軍事裝備，若遇天然災害可轉為野戰醫院，執行人道救援。

蔡英文在致詞時表示，去年11月下旬，她才參加了我們潛艦國造建造案的開工，很高興今天再度來到這裡，和大家一起見證新型兩棲船塢運輸艦的命名下水。

她首先感謝台船、中科院、海軍同仁所做的付出和努力，讓我們國艦國造持續不斷的向前邁進，像今天新型兩棲船塢運輸艦除了是海軍第一艘萬噸級的兩棲運輸艦，更是依據國防戰訓需求來設計建造，可以說是我們的國艦國造另一個重要的里程碑。

蔡英文指出，相信有了這艘運輸艦的加入，一定能夠強化我們海軍執行任務的能力，讓我們的國防力量更加堅實。

在海軍歷史上，以前也有以玉山命名的軍艦，她強調，今天新型兩棲船塢運輸艦再次命名為玉山，除了代表傳承，也象徵中華民國國軍不怕挑戰，克服萬難的精神，這股保衛國家的力量，需要軍民同心，大家一棒接一棒傳承下去。

她有信心只要大家繼續團結，不論有什麼困難我們都能夠克服，最後她也要請台船公司、中科院持續努力，讓所有國艦國造的建案都能如期如質順利完工。

(中時 )