騰訊控股13日在港交所發公告，公司已向港交所申請最高限額為300億美元的全球中期票據計劃，於2021年4月13日後起計12個月內上市，據此票據可由公司以債務發行的方式僅發行予專業投資者。

騰訊表示，公司根據計劃仍有本金總額180億美元的未償還票據，目前擬運用每次發行的票據所得款項淨額作公司一般企業用途。

騰訊亦建議向若干專業投資者進行建議票據的國際性發售，已委任摩根士丹利、美銀證券及德意志銀行擔任計劃的安排行。

(工商 )