少子化時代，各大學釋出渾身解數，力拼招生。文化大學今(13)日首次以「學院市集」的活潑型式舉辦大學博覽會，並邀請高中端師生蒞臨參觀13學院62系組與進修學制。校長徐興慶表示，文大全球姊妹校已達419所，並已備妥上千萬元出國獎學金，協助學子出國交流，而學校註冊率、招生數都逆勢增長。

徐興慶提到，文大內在「硬實力」正大幅提升，學校已備妥上千萬元出國獎學金，就是為全力幫同學創造出國交換的機會；文大在學生出國交流人數、學生參與競賽論文出版成效、企業最愛大學生等多項評比排名，都是全國前段績優生；擁有13學院、62系所組的文大，更是有志多元學習同學的最佳園地；雖遭逢少子化襲擊，但文大的註冊率、招生數等都逆勢增長。

徐興慶也，今年大學博覽會以「創新起飛」為主題的2021文大博覽會，串連了陽明山校本部與市中心推廣部的多元學制特色，日間部、進修學制、雙聯學位全到場，既向日大考生招手，也訴求回流教育和國際視野，在生涯的任何階段，都能為自己的學涯畫出願景圖。

文大教務長方元沂則指出，「創新、反轉，NEW起來」，是今年文大的發展主軸，今年大博會除了展現院系強項，更將同步宣達「永續發展教育」（Education for Sustainable Development, ESD）的最新教學方針。校方已著手籌畫將聯合國17項永續發展目標（SDGs）融入課程，引導學生對永續社會的指標有感，一步步學習觀察社會、洞察問題、形成方案，並付諸行動。

方元沂強調，大學必須培育學生跨域發展的能力，壯大協作力、策略力，讓「知識」和「思維技能」雙軌並行，這正與108課綱強調的學習內涵互相鏈結。

方元沂說，將「ESD」融入大學教育已成國際趨勢，歐美著名大學都在倡議「永續校園」。文大是全國第一個向經濟部登記為「社會創新組織」的大學，更會大步趕上。這幾年，文大曉峰學苑已嘗試帶領苑生進行永續教育的「首發」訓鍊。這群經過全校海選脫穎而出的苑生，在跨域學習、發現問題和解決方案的實力上確有顯著成長。文大也正向產官學業界多方延攬社創界專業人士加入曉峰學苑的導師行列。

(旺報 )