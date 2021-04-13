台鐵太魯閣號2日出軌造成重大死傷，讓社會大眾高度關注，藝人蔡淑臻也在臉書轉發太魯閣號救難消息，想不到被一名網友嗆：「真有那麼有愛心，就不會霸凌朱芯儀了」，對此她強烈否認，截圖後到警察局備案，不排除走法律途徑。

蔡淑臻2011年拍電視劇《犀利人妻》時，被傳聯手隋棠等人排擠朱芯儀，沒想到過了10年，還是有網友到她的臉書粉絲頁散播不實謠言，甚至囂張的表示不會道歉、刪留言，「不需要盲目袒護了，惹人笑話」，蔡淑臻雖然回覆該網友：「沒有的事不要自己腦補就成立」，仍難吞忍這口怨氣，火大到警察局備案，12日公開一張北市派出所的照片，透露：「近日這個屬於我們的共同空間，一直有人惡意毁謗留言或是不實指控，目前我已經截圖也完成警方備案。同時不排除採取法律途徑，希望君子能夠尊重他人也請自重。謝謝你們一直以來的溫柔對待，我相信正向的陽光，會撒在我們每個人身上，而那些少數的陰暗，將被溫暖的陽光帶走！」

朱芯儀2011年參加《犀利人妻》粉絲見面會接受媒體聯訪，坐在一旁的隋棠跟蔡淑臻自顧自地交頭接耳，被網友認為不太妥，事後朱芯儀受訪回應：「當下是有的（不合傳聞），因為她（隋棠）入戲很深。」不過2018年隋棠在臉書PO文分享夫妻日常，朱芯儀竟主動在底下留言回應，兩女你一言我一句，隋棠甚至開玩笑地說：「妳這樣一直來留言，我們不合的傳聞怎麼傳得下去？」朱芯儀則回覆：「讓它傳讓它傳～」顯現兩人並沒有合不來的傳言。

2011年朱芯儀拍《犀利人妻》時，傳被演員隋棠、蔡淑臻、李沛旭等人排擠。（圖／中時資料照）

(中時新聞網)