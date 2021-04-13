印地安人13日對戰白襪，台灣好手張育成被安排為先發一壘手上陣，但是只排在第9棒。白襪主投是著名的大鬍子左投凱寇(Dallas Keuchel)，這是張育成生涯首度與這位賽揚獎名投對決，有一次滾地一次保送，算是不分勝負。張育成雖面對中繼投手揮出安打，但他9局下再見失誤讓白襪以4-3獲勝。

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張育成3局上內滾出局，6局上他幾乎只看球而不出棒，獲得四壞保送，靠著隊友安打推進到三壘。白襪換下凱寇，接著瑞耶斯(Franmil Reyes)擊出高飛犧牲打讓張育成回來得分。這1分是印地安人追平比數的關鍵分，兩軍戰成3比3。

6局下，印地安人菜投昆崔爾(Cal Quantrill)登板中繼，被弄到無人出局滿壘。白襪準備打出大局，不料昆崔爾沉球連發先K掉1人，接著葛蘭鐸(Yasmani Grandal)擊出內滾，張育成接球傳二壘殺掉跑者，再回傳補位一壘的昆崔爾完成雙殺，昆崔爾當下振奮大吼！

9局下，白襪1出局攻佔一二壘，尼克威廉斯(Nick Williams)敲出內滾，一壘手張育成接球之後傳二壘，沒想到傳歪了，球打在跑者葛蘭鐸的頭盔而反彈到三壘方向。白襪代跑馬崔格(Nick Madrigal)從二壘直撲本壘，比賽結束！如果不是這記要命失誤，印隊可能完成雙殺，最糟也只是讓馬崔格停在三壘。

儘管贏得不太漂亮，這是白襪跨季連續6場敗給印地安人之後的首勝。張育成大半場的好表現被最後那一球毀掉，不過兩隊是美聯中區的鄰居，他以後還有很多機會戴罪立功。

(中時新聞網)