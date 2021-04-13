女星郭書瑤(瑤瑤)剛出道時，以性感小惡魔姿態走紅，之後轉戰唱片圈，也有亮眼成績，近年則於戲劇圈努力耕耘，不僅獲金馬獎肯定，主演《通靈少女》、《未來媽媽》等劇，也讓人見識到她越發精湛的演技，人氣更上一層樓，而郭書瑤近日桃花運似乎也上升中，被小鮮肉親親的畫面曝光，她也羞認已暈船。

轉戰戲劇圈發展有成的郭書瑤，戲約一部接一部，日前她趁著沒工作的空檔，帶著舞者們到花蓮員工旅遊，趁著天氣有些變熱，眾人換上比基尼泡泡水，畫面相當美好，但瑤瑤卻在胸前貼上「OK貼紙」，笑稱「怕原圖不OK，所以修了圖讓照片變OK」，結果引發抗議，連劉品言都吐槽：「誰讓你修圖了」。

郭書瑤驚喜被小鮮肉親吻，放閃畫面曝光，她羞認暈船。(取材自郭書瑤IG)

郭書瑤精彩行程一波接一波，她在昨天數度更新IG限時動態，度假後很快又投入工作，似乎有個拍攝行程，只見郭書瑤梳畫妥當，換上一席氣質削肩洋裝，得空就拿起手機拍短片，赫見「小鮮肉」入鏡，她逗著一個戴著鴨舌帽的可愛男孩玩，直呼孩子「撩姨姨、電到姨姨」。

下一個畫面，郭書瑤拿起手機跟小男孩玩自拍，她開玩笑用手指點著臉頰，示意男孩「有點表示」，沒想到對方真的乖乖親上來，讓郭書瑤心花怒放，表示本以為他不會親，結果竟然很大方，直呼小男孩是「療癒系小鮮肉」，羞認：「我暈船了」。

(中時新聞網)