新北市經發局2015年開辦「鼓勵廠商國內外參展補助計畫」，補助新北市廠商至世界各地參加展售活動，今年考量新冠疫情影響，首度開放國內參展也能拿補助，國外展覽每案最高為10萬元、國內展覽每案最高5萬元，第1波受理倒數2天至4月15日止，第2波預計8月啟動。

經發局長何怡明表示，響應全球化國際市場，新北市鼓勵廠商組團參加國際工商展售活動，擴大與專業買主接觸機會，進一步爭取訂單並擴大國際市場占有率，除了鼓勵新北市公協會率廠商參展外，另開放個別廠商申請參展補助。

經發局指出，今年考量許多廠商在疫情下無法出國拓銷，因此放寬至國內參展亦可申請補助。廠商參與國外展覽補助金額最高為10萬元、國內展覽最高可補助5萬元，盼鼓勵各產業積極推廣自家產品，參與各式展覽或展售會。

新北市經發局表示，補助計畫針對工商團體組團以及新北市廠商個別參展補助，提供不同的補助金額。今年度分為2梯次辦理，第一梯次申請截止時間至4月15日，第二梯次將於8月份開放申請，相關訊息請上新北市政府經濟發展局網站查詢。

(中時 )