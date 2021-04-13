據消息人士指出，全球巨型保險經紀公司怡安集團(Aon)已經對歐盟提案出售公司在歐盟數國資產，以及以300億美元收購韋萊韜悅(Willis Towers Watson)再保險部門的要求。

怡安在一年前啟動該收購交易，企圖超越威達信集團(Marsh & McLennan)躍為全球保險經紀一哥。據歐盟文件顯示，怡安在上周五對歐盟的競爭監管機構作出讓步。

在保險業部門出現有史以來最大交易之際，保險公司正吃力地應付於新冠疫情接踵而來急增的理賠要求。

據消息人士指出，怡安已經提案出售公司在法國、德國、荷蘭、西班牙部分業務，包括金融、航太和網路業務，作為讓步行動之一。其他的讓步方案包括賣出在部分國家的企業風險經濟活動，潛在買家也將檢視這些資產。

歐盟執委會並未揭露讓步的細節，但是設定7月12日為收購交易的最後決定日期；在作出阻止或批准交易決定之前，尋求競爭者和客戶更多回饋意見。

(時報資訊)