受利好的全球產需預測報告提振，吸引逢低買盤，帶動棉花期貨電子盤止跌回升；周二(4/13)截至台北時間上午11點20分，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)5月棉花期貨漲近0.3%，報每磅80.39美分。

據美國農業部4月份全球產需預測顯示，由於中國棉花消費量增加，全球棉花消費量較前一個月調增38.7萬包，而全球棉花進口量調增93.5萬包，創8年來最高，其中中國進口量調增75萬包，孟加拉國調增20萬包，巴西、美國和埃及的出口量也較上個月增加。 (商品行情網)

(時報資訊)