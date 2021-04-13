外貿協會今(13)日宣布Acer、AMD、ARM、Intel、Micron、NXP、Qualcomm和Supermicro等全球資通訊產業指標大廠，將參與2021年台北國際電腦展(COMPUTEX)虛實整合平台—「COMPUTEX 2021 Hybrid」，與COMPUTEX一同擘劃前瞻科技藍圖。

今(2021年)年5月31日至6月30日COMPUTEX將推出線上線下整合展會—「COMPUTEX 2021 Hybrid」，主辦單位外貿協會規劃以「實體活動」與「#COMPUTEXVirtual線上展」結合的創新模式，攜手國際指標大廠，跨地域串聯全球科技生態系，無論全球與會人士身在何處，都能夠透過平台即時掌握產業最新脈動。

科技巨頭紛紛表態支持參與COMPUTEX 2021 Hybrid，除了顯示台灣資通訊產業基本面亮眼、產業鏈堅韌且高階技術領先世界外，也代表大廠對於COMPUTEX所建構的生態圈深具信心，利用展會亮相機會發表最新技術與產品。

外貿協會表示，截至目前，Acer、AMD、ARM、Intel、Micron、NXP、Qualcomm和Supermicro等全球科技指標大廠皆確認參與COMPUTEX 2021 Hybrid，透過虛實整合的模式，與COMPUTEX一齊引領產業前行。

今年COMPUTEX實體展示改為全面線上化，最受到業界矚目的COMPUTEX Forum、CEO Keynote、InnoVEX Forum與各大廠舉辦的論壇活動，將於6月第一週在台北南港展覽館2館舉行，並以線上線下同步進行的模式，讓無法親臨實體活動的全球觀眾透過線上展瞭解趨勢觀點及大廠動向。

(時報資訊)