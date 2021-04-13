網安設備廠瑞祺電通(6416)2021年3月營運動能回升，與首季合併營收齊創同期次高，表現符合預期，公司對今年展望審慎樂觀，目標營收維持雙位數成長。投顧法人看好，隨著半導體業龍頭網安大單開始出貨，瑞祺電今年獲利可望挑戰近5年高點。

瑞祺電股價自3月中發動上攻，今（13）日開高後在買盤敲進下直攻漲停價182元，再創上市以來新高價，領漲工業電腦（IPC）族群，1個月波段漲幅達近55％。三大法人近期持續偏多操作，上周合計買超1521張、昨（12）日續買超147張。

瑞祺電公布3月自結合併營收4.37億元，月增12.47％、年減8.07％，站上今年來高點、亦創同期次高。累計首季合併營收12.41億元，季減9.38％、年減2.1％，雖降至近1年半低點，仍創同期次高。

瑞祺電首季營運動能較弱，除了適逢傳統淡季、工作天數較少等因素影響外，亦受子公司澔楷專單大單出貨遞延影響。不過，公司對今年營運維持審慎樂觀，指出澔楷首季後將有機會谷底反彈，將力拚維持去年高成長，營收目標續繳雙位數成長。

瑞祺電先前指出，公司已完成營運技術（OT）開發布局，將應用於汽車、半導體、物聯網等產業，預期對今年營收貢獻將提升至10～15％。解決方案產品對營收貢獻亦可望自低於2％跳升至逾6％。

同時，瑞祺電已進入高階通訊技術（CT）產品開發布局，將應用於電信產業及網路營運商等邊緣運算設施，預計下半年可望出貨。與澔楷的電信系統整合業務，將加速在x86系統上的高中低階電信等級產品上的OEM/ODM進度，預計下半年有機會導入量產。

投顧法人認為，瑞祺電首季營收表現符合預期，獲得的半導體業龍頭設備網安大單預計4月起出貨、並逐步放量。以平均一個廠區需安裝1千台計算，潛在訂單需求達1萬台，且毛利率優於公司平均，看好今年每股盈餘挑戰近5年高點，維持買進評等、目標價180元。

瑞祺電2020年合併營收創54.65億元新高、年增達23.33％，歸屬母公司稅後淨利3.72億元、年增達28.85％，亦創歷史次高，每股盈餘（EPS）5.29元、優於前年4.28元。公司決議擬配息3.65元，創近4年高點，將於6月15日召開股東常會。

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