加拿大安全情報局今天表示，國內去年遭遇外國間諜活動及干預行動，猖獗程度為冷戰時期以來首見，等級直逼冷戰，部分原因是疫情造成漏洞，而中國和俄羅斯是罪魁禍首。

路透社報導，加拿大安全情報局（CSIS）指出，俄羅斯和中國是令人格外關切的問題根源，並說諸如暴力極端主義、外國干預、間諜活動及惡意網路活動等關鍵的國安威脅，在去年都有所增長，且「對加拿大人來說，很多情況變得越來越嚴重」。

加拿大安全情報局在年度報告中說，去年外國間諜活動暴增，與愈來愈多人因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而在家工作有關。

安全情報局表示，「外國威脅行動者，包括敵對的情報單位和為他們工作的機構，都試圖利用疫情造成的社會和經濟環境」來蒐集有價值的情資。

這項報告是加拿大情報圈聚焦俄羅斯和中國的最新觀察。

安全情報局說：「加拿大安全情報局觀察到2020年的間諜和外國干預活動，是自冷戰時期以來未曾見過的高峰。」

「中國、俄羅斯和其他國家持續藉由針對性的威脅行動，秘密蒐集加拿大政治、經濟和軍事情資，以支持他們自己的國家發展目標。」

加拿大「國家郵報」（National Post）報導，監督加拿大安全和情報單位的加拿大國會議員國家安全與情報委員會（NSICOP）今天也發布報告說：「間諜和外國干預活動威脅嚴重且持續擴大。數國在加拿大做出這類行動，但情報顯示中國和俄羅斯仍是罪魁禍首。」

去年11月，加拿大情報單位首次點名中國、俄羅斯、伊朗和北韓政府支持的計畫，構成網路犯罪威脅。加拿大安全情報局局長今年2月也說，中國構成嚴重的戰略威脅。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1100413

(中央社)