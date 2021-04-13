愛爾蘭今天宣布，阿斯特捷利康（AstraZeneca）COVID-19疫苗（即AZ疫苗）施打對象將僅限於60歲以上族群。繼許多歐洲國家後，愛爾蘭也開始限制AZ疫苗的施打年齡族群。

法新社報導，歐盟藥品管理局（EMA）本月判定AZ疫苗可能和罕見血栓案例有關後，許多歐洲國家局決定暫停年輕族群施打。

愛爾蘭國家免疫諮詢委員會（National Immunisation Advisory Committee）表示，阿斯特捷利康公司的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗「不建議60歲以下族群施打」。

愛爾蘭首席醫學官葛林（Ronan Glynn）表示，疫苗計畫與疫苗分配上也將納入這項更新建議。

基於血栓疑慮，英國監管機構已建議30歲以下成人不要施打AZ疫苗。

路透社報導，愛爾蘭官員表示，60歲以下已施打第一劑AZ疫苗且沒有出現高風險醫療問題者，應間隔16週、而非12週打第2劑，以待更多證據允許進一步評估。

在歐盟藥品管理局調查AZ疫苗與血栓病例關聯時，愛爾蘭曾於上月短暫停打AZ疫苗。根據最新數據，擁有500萬人口的愛爾蘭，已有近75萬人施打完第一劑疫苗，但其疫苗計畫主力為美國輝瑞（Pfizer）疫苗，AZ疫苗所占比例僅略多於1/5。

愛爾蘭政府表示，預計6月底前將有80%成人至少施打完第一劑，7月底應有70%人口完成2劑。目前已有近20%成年人口至少打完一劑，8%打完兩劑。

愛爾蘭去年第3度封城，讓感染率從去年1月高居全球之冠降為歐洲前幾低的國家。截至今天統計，過去14天每10萬人中的感染人數降至132人，自疫情爆發以來累計病故人數為4785人。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1100413

(中央社)