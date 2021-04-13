台南市政府消防局為解決空有無人機卻無飛手的困境，近來推動無人機飛手委外空拍機制。（消防局提供／洪榮志台南傳真）

無人機逐漸成為救災利器，全台各地消防救災單位也紛紛推動無人機考照及成立無人機隊。去年成軍的台南市政府消防局無人機隊卻發現，救災時因現場消防人員忙於救災無法及時操作無人機，加上協勤的義消也因平時都有工作無法立即到場協助，導致空有無人機卻無飛手操作。為解決此一困境，消防局近來推動無人機飛手委外機制，希望三管齊下讓科技救災更為靈活。

市府消防局指出，仁德區保安路一段12日發生工廠火警，火勢延燒範圍相當大，消防局除出動大批人車前往滅火，該局無人機隊飛手第一時間也利用無人機進行空勘，並同時通報指揮中心派遣委外廠商飛手支援。委外廠商獲報後，立即出動無人機飛手到場接手空拍，以觀察現場火點及火勢的延燒方向，協助指揮官進行決策判斷，消防局原有的飛手則轉而投入救災，以增加消防滅火的人力。

消防局長李明峯表示，該局於去年成立無人機隊，負責在災害現場執行協助救災任務。然而全台如火如荼推動無人機考照及成立無人機隊，卻都面臨救災人員忙於救災工作人力不足無法及時操作升空，以及協勤的義消平時均有工作無法立即前往協助等困境；該局除透過警義消飛手機制外，如今更多一項無人機飛手委外機制，希望三管齊下聯手讓科技救災更為靈活。

李明峯認為，無人機委外具有30至60分鐘內抵達升空，快速協助現場災情回傳；無人機隊飛手、委外廠商與義消協勤等機制並行，讓空勘或協尋任務更加完善；消防人員得以更能全力協助災害搶救工作；節省無人機購置預算編列，讓預算編列更加彈性等多項優點，頗得推廣。

消防局災害搶救科長邱淵明也說，該局委外廠商提供的消防救災服務，除利用熱顯像儀即時拍攝火災現場，災情即時傳輸外，還可提供火勢大小、延燒方向、受困者位置等情資給指揮官，以利進行人車派遣及戰術運用的參考，更可在山域或水域救援時空勘，以利搜索區域畫分及擬定搜救計畫。

另外，委外機制還具備多種酬載功能的無人機能量，除可利用線控供電繫留機，以便長時間進行火警空勘，提供現場火勢影像，無須受限電池飛行時間減少執勤效率外，還可利用測繪專業的3D建模，協助將長時間救災的災害現場測繪成影像，提供現場指揮官進行更精準的決策依據。

市長黃偉哲強調，市府積極推動智慧城市，無人機是重要環節，藉由委外合作拓展並精進無人機協助科技救災的領域，不僅能有效提升整體救災效能，更重要的還是在火場的應用中，提升第一線執勤人員的安全，將無人機的應用發揮最大效能。他也期許建立跨局處間彼此互相支援機制，擴大無人機應用層面，展現打造智慧城市，守護大台南公共安全的決心。

(中時 )