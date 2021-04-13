新北市長侯友宜今（13日）上午10時許，出席新北市消防局第七救災救護大隊、中和中隊新建辦公大樓落成典禮。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（13日）上午10時許，出席新北市消防局第七救災救護大隊、中和中隊新建辦公大樓落成典禮，侯指出，目前已完工落成4處消防廳舍，尚有3處興建中、3處規畫中，期勉消防同仁把目前ocha（到院前心肺功能停止）10.71％存活率提升，拚世界第一。

據悉，原來的新北市消防局第七救災救護大隊廳舍曾於2012年進行地盤改良工程，仍有逐年下陷情況，導致樓地板傾斜現象發生，如遇强震時，建築主體結構恐有安全堪慮。市府斥資1億8135萬餘元興建新大樓，今（13日）落成啟用。

新北市長侯友宜今（13日）上午10時許，出席新北市消防局第七救災救護大隊、中和中隊新建辦公大樓落成典禮。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（13日）上午10時許，出席新北市消防局第七救災救護大隊、中和中隊新建辦公大樓落成典禮。（葉書宏攝）

侯友宜表示，目前已落成的消防廳舍包含石門、國光、大埔及第七救災救護大隊廳舍，共有4處，尚有3處興建中、3處規畫中，為消防同仁提供一個最舒適的環境，讓他們勇於衝鋒陷陣守護市民安全，這是市府應該做的。

此外，第七救災救護大隊廳舍榮獲行政院公共工程委員會公共工程金質獎及新北市政府優質獎殊榮肯定，有好廳舍外最重要提升救護能量，把目前ocha（到院前心肺功能停止）10.71％存活率提升，拚世界第一。

侯友宜表示，新北市消防局第七救災救護大隊、中和中隊新建辦公大樓今落成，花費1億8千萬，蓋一個綠能、減碳、節能以及健康、環保的大樓，裡面也有消防同仁戶外訓練的攀岩場。

新北市長侯友宜今（13日）上午10時許，出席新北市消防局第七救災救護大隊、中和中隊新建辦公大樓落成典禮。（葉書宏攝）

此外，通道有很多環保所做的傳聲筒，可以讓很多的民眾來參訪、訓練消防夥伴，「更可以提升雙和地區甚至土城、板橋的救災救護的能量！」

(中時 )