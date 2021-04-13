台中順天環匯酒店自2019年開幕以來，響應球芽基金募資活動邁入第3年，由於今年台灣職業棒球運動再度邁入5隊規模，球員擁有更多機會能嶄露頭角，特別是年輕棒球員，使得台灣對於基層棒球教育更顯重要。因此今年雙方將擴大募資規模，號召飯店房客一起加入，一同關懷台灣基層棒球選手的養成教育、花東偏鄉教育。

順天環匯酒店表示，自4月起推出「台中順天環匯酒店 2021與球芽相見HUAN」的住房專案，每晚房價為原「HUAN好友獨享優惠價」加價16元（#16為球芽基金創辦人周思齊選手的球衣背號，每房4,426元起），飯店將捐贈房價的5%給予球芽基金。

另外，此專案預訂房客還可享有隔日自助早餐兩客、免費贈送球芽精選商品，及入住平日觀賞兄弟台中洲際主場賽事的免費單趟送車至球場。專案前10組預訂客人，球芽基金還加碼提供周思齊選手簽名球一顆，預計此住房專案將替球芽基金帶來更多資金來培養台灣新一代棒球選手，並讓更多企業也能響應、陸續加入募資、實現企業社會公益責任。

此外，台中順天環匯酒店日前偕同球芽基金邀約包含飯店長住客共約30人，前往台中洲際棒球欣賞中華職棒32年中信兄弟象與統一7-ELEVEn獅的精彩賽事，讓來自不同包含美國、德國及荷蘭等國家的長住客感受台灣棒球獨有的熱情、魅力以及在政府、民間共同努力防疫之下，擁有安全、健康生活環境的台灣。

(工商 )