華為副董事長、輪值董事長徐直軍表示，集團2021年在智能汽車部件研發投資將達10億美元，推出汽車品牌「華為inside」。他並重申華為不造車、幫助車企造好車的決策，從2018年至今沒有改變。

綜合陸港媒報導，徐直軍指出，公司的自動駕駛技術在某些方面已超越特斯拉（Tesla），如在無人干預下自動駕駛超過1,000公里。

徐直軍又說，已選定北汽、重慶長安、廣汽深度合作，雙方將開發打上「華為inside」標識的子品牌汽車。其中與北汽新能源擬就ARCFOX子品牌合作，今年第四季將有一系列車款面世；跟重慶長安、廣汽合作的子品牌名稱則尚未確定。他強調，深度合作的車企不會太多。

徐直軍表示，2021年華為的目標還是活下來，但希望能活得好一點。面對未來發展，華為將加大了研發投入，並公布五大關鍵戰略，第一優化產業組合，增強產業韌性，尤其是增強軟體能力、加強先進工藝弱相關產業投資和智慧汽車部件產業投資。

第二，推動5G價值全面發揮，定義5.5G，牽引5G持續演進。第三，以用戶為中心打造全場景無縫的智慧體驗。第四，通過技術創新降低能源消耗、實現低碳社會。第五，努力解決供應連續。

(工商 )