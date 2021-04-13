國片《消失的情人節》，在第57屆金馬獎，風光拿下最佳原創劇本、最佳導演、最佳影片等5項大獎，引發觀眾熱烈討論，不料卻有人指出飾演男主角的劉冠廷，在劇中每天跟蹤女主角的大霈，根本是「變態跟蹤狂」，對此，導演陳玉勳在臉書解釋一切。

陳玉勳表示在劇中對男主角阿泰設定是很單純內向的人，在海邊的情節，有些人表示阿泰把曉淇擺姿勢拍照那段很過不去，他強調只想讓兩個人像過去般天真無邪玩在一起，並沒有想到性和男女禮節，此外阿泰也只是童心大起，並沒有擺出猥褻動作，至於阿泰背曉淇回房抱到床上那場戲，有些工作伙伴覺得以人性角度，阿泰應該會侵犯曉淇，但最後決定以友情取代愛情，只讓阿泰親了曉淇額頭一下，此外阿泰寄完信離開時，說了自己再這樣就會是變態，應該放下祝福對方，從中看出他認為自己在默默保護，沒意識到有沒有騷擾到曉淇。

長久以來我也是很討厭那種死纏爛打的恐怖情人，你愛一個人不就是應該祝福她，希望她過得好嗎，而不是在那邊計較你對她多好、她怎麼可以這樣對你，在那邊論斤論兩討價還價 愛情本來就不對等，甚至常常一廂情願，壁虎伯也說了「愛情就是一種自我催眠啊」 人都... 由奔放小勳發佈於 2021年4月12日 星期一

陳玉勳表示自己對寫完美人格的聖人沒興趣，對問題人物比較有興趣，但真的不鼓勵當變態跟蹤別人，對於許多網友把阿泰當噁男，讓他感嘆這個社會不知怎麼了，一方面希望社會風氣善良，一方面卻給不理解的人下很重的罪名，此外強調人都是有戀癖，年輕時為了想佔有，就執念很深追求，得不到或失去就不甘心，有此可知要放下是很難的，但愛一個人應該祝福，而不是論斤論兩討價還價。

對此，網友紛紛留言力挺：「很謝謝你把台灣的人情味、草根性，甚至是一些單純的想念和小人物的心聲說出來」、「電影如果要完全符合道德法律的規範，大家看莒光園地就好啦」、「導演不必介意，非常明白你要表達的純真，只是有些人腦裡就是戴有色眼鏡」。

(中時新聞網)