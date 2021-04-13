天使隊大谷翔平在今日對皇家的比賽中擔任第二棒、指定打擊，此戰他不僅敲出3安打、3打點佳績，其中有2支二壘打，擊球初速119英里(191.5公里)是大聯盟近3年最快，再加上「神鱒」卓奧特(Mike Trout)的全壘打，最後天使以10比3擊敗皇家，戰績穩坐分區龍頭。

天使隊面對皇家先發投手辛格（Brady Singer），天使在第2局靠連續安打以及皇家連續2次失誤率先得2分，大谷翔平雖然在3局上半一、三壘有人時敲出雙殺打，不過壘上跑者仍回來攻下天使第3分。

5局上半天使再有得點圈有人機會，大谷翔平敲出滾地球安打，沒想到皇家游擊手發生失誤漏球，結果三壘上的普侯斯(Albert Pujols)得分，大谷也安全上壘。

雖然皇家在6局下半追回3分，追到3比4僅1分落後，不過7、9兩局天使猛灌分數，7上2人出局二、三壘有人時又輪到大谷，這次他瞄準偏高沉球敲出紮實的二壘安打，一棒送回2分還把對方中繼投手打退場，將分數拉開到6比3，此次擊球初速達119英里(191.5公里)創下生涯新高，且已經是近3年大聯盟打者最快，展現怪力打擊實力，大谷上壘後接著靠對方投手暴投，再跑回1分。

9上大谷再敲一支左外野二壘打，帶有1分打點，下一棒隊友卓奧特開轟，2分炮攻下天使此戰第10分，最後天使就以10比3贏得勝利，大谷翔平單場3安、3打點都是全隊最多，另有2得分、沒被三振，打擊率上升到3成33。

根據大聯盟官網統計，自2015年Statcast系統紀錄擊球初速以來，大谷成為史上第5位敲出擊球初速超過119英里安打的球員，僅次「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）、「法官」賈吉(Aaron Judge)、桑契斯(Gary Sanchez)、克魯茲(Nelson Cruz)等知名強打，目前Statcast系統最快紀錄是史坦頓在2017年敲出擊球初速122.2英里(196.6公里)。

天使隊大谷翔平。（美聯社）

(中時 )