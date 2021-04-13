高市議會國民黨團12日質詢空汙議題時，以人海戰術包圍市長陳其邁（紅箭頭）。（柯宗緯攝）

高雄空污議題引發爭議，國民黨市議員在12日於議會包圍市長陳其邁，要求他對高雄空污議題做出承諾，對此，同為市議員的黃捷在臉書痛批國民黨黨團，直呼這群人到底「鬧夠了沒」、「不願意做功課，就請你們閉嘴」。但黃捷的說法也引起不少網友的不滿，怒轟「誰像妳一樣只會蹭？」

高市議會國民黨團12日質詢市長陳其邁，因不滿其空汙政策並用人海戰術包圍陳其邁，要求簽署「反空汙」承諾書；但陳其邁未接受。國民黨團不滿陳其邁未正面回應，在自製「反空汙」承諾書的看板上寫上「跳票」二字，並高喊「高雄人拒當次等公民」、「陳其邁硬起來」。

對此，黃捷昨日在臉書發文表示，國民黨團的質詢，不僅沒點出高雄空品問題的重點，也暴露對空污數據嚴重錯誤的解讀，對能源轉型也顯得無知；直言這群人到底「鬧夠了沒？」國民黨不願意做功課，「就請你們閉嘴。」嫌黨團質詢時間太多，可以讓給更用功的議員來質詢。

黃捷的說法引起網友討論，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」就回嗆「妳才演夠了沒、蹭夠了沒！」直呼黃捷只顧著當小綠，吸空汙廢氣甚麼的根本就無所謂，痛批黃捷蹭民進黨蹭得這麼兇，「要嘛就趕快入黨，蹭成這樣還假中立，只會讓人覺得更噁心罷了」

該新聞被轉貼到PTT論壇也引發大量對黃捷的批評，網友表示「高雄市的空汙有多嚴重不用做功課都知道吧」、「對陳其邁會翻白眼嗎？還是雙標對待？」「表現忠誠度的時候到了」、「時力：還好她退黨了」、「不演了不演了」、「小綠本性」、「高雄小蟑螂只會監督台北市長跟在野黨」、「強力監督在野黨」。

網友討論。(圖/翻攝自PTT)

(中時新聞網)