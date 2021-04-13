台鐵太魯閣408次發生出軌，造成49人死亡、逾200人受傷，衛福部4日成立賑災專戶，至11日已募得8.1億元。衛福部次長李麗芬昨表示，總善款的1/3將作為罹難者家屬扶助金，推估至少會撥發有2.7億元，引發網友痛批「什麼叫至少有2.7億？捐款就是要全數給罹難者啊！」

衛福部昨（12）日晚間在臉書PO文表示，自3日成立太魯閣號賑災專戶，截至11日止，已收到33萬218筆善款，總計8億1410萬元，原訂最後捐款日為4月30日，提前至15日收受捐款。衛福部次長李麗芬昨也召開賑災專戶第一次管理及監督委員會，表示將把總善款的1/3全數用於罹難者家屬，作為扶助金，推估至少會有2.7億元。

衛福部昨晚在臉書公布太魯閣賑災善款金額，並針對善款公布使用方向。（圖／翻攝自衛福部臉書）

至於剩下的5.4億元，衛福部也表示已取得7大共識，包括對受災家屬經濟支持、醫療補助、教育資助、心理重建、法律扶助、遺屬關懷重建及經委員會專案同意項目，不過各項目具體金額目前尚未討論。

網友不滿在貼文底下留言痛批衛福部濫用愛心。（圖／翻攝自衛福部臉書）

但網友對於善款使用方式強烈不滿，在衛福部貼文下方留言痛批，「請問一下什麼叫至少2.7億給罹難者？捐款的用意不就是全給罹難者嗎？誰准你們移作他用」、「其他三分之二呢？講清楚好嗎？」、「這麼大筆捐款是否真正發到罹難者家人手上???是不是又將成為政府某些官員的油水來源之一？」、「為什麼一開始不說清楚？公開透明很難嗎？請不要濫用民眾愛心？」

(中時新聞網)