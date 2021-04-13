美國總統拜登周一召開半導體高峰會，邀請19家高科技公司與會，共同商討全球半導體缺貨解方，同時強調美國要拿回半導體的主導權。英特爾執行長Pat Gelsinger針對此事發表看法，希望美國奪回1/3的晶片產能，重返競爭行列，目前美國僅占全球生產量的12%。

目前全球晶片製造多集中在亞洲地區，台灣與韓國包辦高達70％以上產能，其中台積電控制多達54％的過半市占，Pat Gelsinger曾說，亞洲生產太多晶片，對全球企業來說都不是樂觀的情形。

今召開半導體峰會前，Pat Gelsinger再對此事發表看法，強調美國應該要拿回1/3的晶片產能，且研發、設計、生產技術等供給鏈的產權與智慧財產權都應該要由美國主導，重拾半導體產業的競爭力。

事實上，英特爾今年已經加重發展力道，3月初宣布砸下200億美元（約5700億新台幣）在亞利桑那州建立新的半導體工廠，並打算增加代工業務，未來設計、製造及代工將一手包。

另外，美國統統拜登已將半導體產業列為基礎建設重要計畫，且有500億美元預算運用，一方面解決產能過度依賴亞洲的狀況，同時牽制大陸半導體發展的速度。

今（13日）拜登在峰會上致詞時就展現強硬態度，直說，「大陸想要主導半導體供應鏈，美國沒有理由繼續等，此次邀請各國半導體領袖參與，就是想要找到強化美國半導體的對策，保護美國半導體供應鏈。」

(中時新聞網)