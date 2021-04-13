1名18歲女兒在網路上痛訴，去年遭母親當時的男友性侵，離譜的是當時母親也在屋內，事後母親卻謊稱不知道發生此事；母親今年4月還對她說要與男友結婚了，問她願不願意稱對方繼父，她則崩潰地說「媽媽覺得她找到一個好歸屬，可是妳知道我的心有多痛嗎？因為你放棄的是我，你的女兒。」

該女兒在臉書「匿名公社」上發文表示，她去年遭到媽媽的男有性侵，當時屋內只有她與媽媽、媽媽男友，但媽媽事後卻說不知道發生什麼事，也不願在法庭上作證，最後她提告失敗；沒想到事隔1年，媽媽突然對她說要與男友結婚，媽媽甚至亮出身分證的配偶欄，問她說「願不願意叫他一聲繼父」。

1名18歲女兒在網路上痛訴，去年遭母親當時的男友性侵，而母親今年4月還對她說要與男友結婚了，問她願不願意稱對方繼父，讓她相當崩潰。（圖／翻攝自臉書「匿名公社」）

該女友事後感到相當崩潰，她說媽媽認為找到1個好歸屬，「可是你知道我的心有多痛嗎？因為你放棄的是我，你的女兒」；之後她在留言處補充說，目前社工已介入協助，她也搬出與親生父親同住，目前因為患憂鬱症、休學治療中。

許多網友則留言，「妳未來的人生不要建立在別人帶給妳的痛苦上，加油」、「自私的父母真的不在少數，妳要加油」、「離開媽媽吧，她不會保護妳，如果繼續住一起怕是又再重演」、「妳沒有問題，有問題的是你媽跟那個男人，離開傷你的人」、「很多單親媽媽為了保護自己的愛情或是飯票，而放任或漠視情人對自己子女的傷害，這實在是令人痛心」。

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