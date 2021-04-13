針對高雄又爆發槍案，高雄市長陳其邁跳針回答會「槍枝溯源」。（柯宗緯攝）

高市仁武區今（13）日疑似感情糾紛，爆發槍案釀4人中彈，網友再諷「慶記之都」。國民黨高市議員陳美雅今在議會質詢時，認為高雄治安亮紅燈，市長陳其邁無法解決黑槍流竄，不要再欺騙市民，有無實際做法？陳其邁則不斷跳針回答「槍枝溯源」。

陳美雅指出，高雄又發生槍擊案件，在市區發生10多聲槍響，質疑為什麼陳其邁上任以後，犯罪率不斷，治安亮紅燈，痛批市長無能，無法幫助市民免於恐懼，不能光說加強警方設備，但要如何讓黑槍消失在高雄街頭？

陳美雅也提到，陳其邁上任後，工安意外奪走29條人命。議員陳若翠嘲諷，「工安事件三天一小件、五天一大件」，不要學蔡英文總統「今天公祭，明天忘記」，還送鮭魚玩偶給陳其邁，希望他力爭上游，努力市政。

議員宋立彬則認為，陳其邁只會當網紅市長，卻讓高雄五不安（勞安、食安、交安、治安、環安），還頒發「YouTube十萬訂閱獎牌」給陳其邁。但據查，陳其邁個人頻道訂閱為1.25萬人。

陳其邁答詢時指出，會全力打擊犯罪、加強治安，針對槍枝部分，上次由警局長黃明昭拜訪地檢署兩位檢察長，在符合羈押要件，務必把這些持槍人、犯罪嫌疑人聲押，同時以槍追人，另連講三次要針對槍枝來源溯源。

針對仁武槍案，陳其邁聯訪時表示，最重要的是緝凶，目前為止，兩輛車已經掌握，1位嫌犯已經到案，也要求警方必須立刻逮捕嫌犯，讓歹徒繩之於法；對於槍枝及新興角頭，也必須在最短時間，同步做清查，來掌握整個治安狀況。

黃明昭指出，事發後市警局、仁武分局跟刑大組成專案小組，後續相關涉案車輛及嫌犯正積極在查緝中，在現場目擊者也到案來說明，初步暸解是臉書及電話互嗆而產生的糾紛，確切原因正在釐清中。另外，他也要求各外勤單位即日起要全部同步來掃蕩槍械，減少槍枝在外的犯案，以及這些既有份子所聚集場所。

(中時 )