新北鼓勵各公所評估轄內活動中心使用態樣，設置合適的冷氣智能管控系統，圖為活動中心內辦理公益活動。（新北市民政局提供）

夏季用電高峰將至，新北市民政局偕同各區公所於市民活動中心裝設「冷氣智慧節能」E化管控系統，未來民眾租借活動中心期間，需先租借並儲值IC卡，才能控制冷氣開關，達到使用者付費也減輕人力管理壓力，截至目前包括板橋、林口、樹林、蘆洲及深坑等5區91間裝設完成。

「小小一張IC卡，就能改變你我生活」，民政局長柯慶忠表示，這次推行的智能管控系統，設備包含插卡式讀卡機及IC晶片卡，民眾於區公所申辦儲值後，租借市民活動中心期間即可以IC卡控制冷氣開關，「插卡供電、拔卡斷電的E化管理機制相當便利，並依個人使用電度計價後自卡片中扣款」，落實節能減碳觀念。

柯慶忠說，各區陸續試辦至今，民眾對IC卡預付制多持正面肯定態度，「儲多少用多少，不僅公平合理又節能」，且讀卡機具即時顯示餘額或可用時數等訊息相當便利，在智能控電過程中，也減輕市府財政支出與人力管理壓力。

地方自治科長許力友指出，汐止區公所於市民活動中心裝設的冷氣智能管控系統，進一步結合門禁功能及照明設備，並導入悠遊卡、QRCODE及手機APP，後端平台更建置刷卡紀錄資料庫，可提供至少500筆消費紀錄轉檔匯出，民眾使用便利性大為提升。

另新店區市民活動中心則於系統基礎上再增置遠端管理控制，如遇天災緊急事件，就能直接以手機監控活動中心受損情形、即時處置，減少公所巡檢奔波之苦。

民政局表示，新北鼓勵各公所評估轄內活動中心使用態樣，設置合適的冷氣智能管控系統，並以市區租借及使用率高者優先推動，共同朝智慧化城市努力，讓民眾生活更便利，讓管理更簡單

(中時 )