AZ疫苗即將開放民眾自費接種，疫情指揮中心昨（12日）表示，目前正在擬定收費項目與價格，初估約為800元，最快周三會由衛福部長陳時中拍板定案，國民黨立委鄭麗文今痛批，但對比世界各國大多採用公費接種的作法，蔡政府這種行為合理嗎？豈不是明顯在佔人民便宜？

AZ疫苗最快4月底開放有出國需求者自費接種，在價格方面，指揮中心發言人莊人祥強調，目前僅確定會收掛號費、診察費、注射費、藥事服務費、接種證明書等費用，初估費用約800元，至於疫苗採購相關費用以及軟硬體行政費等都還在精算中。

鄭麗文今（13日）在臉書發文表示，全球已經研發出十幾款品質優良、效力強的新冠疫苗，而我國因疫苗採購進度嚴重落後，至今仍只有一種AZ疫苗可以施打。蔡政府花了大把時間、大筆公帑採購疫苗，國人等了大半年，終於等到開放接種，但竟然還得自掏腰包，自費施打？

鄭麗文稱，據疫情指揮中心初估，自費施打疫苗費用約「800元」，另外的行政費用都還在精算中。她痛批，蔡政府這種行為，豈不是明顯在佔人民便宜？世界各地除了有財政問題的國家，如印尼、埃及等，得自費施打疫苗，其他國家都是「全民免費接種疫苗」，鄭麗文質問，何以我國想要打疫苗，還得再次付費？付費後也沒有任何其他選擇，只能打AZ疫苗，這樣合理嗎？

(中時新聞網)