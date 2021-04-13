大陸33歲女星張雨綺，過去曾演出電影《長江7號》而成為「星女郎」之一，去年她參加節目《乘風破浪的姐姐》，更是迎來第二波演藝事業高峰，然而她的情路卻十分坎坷，曾經歷過2次離婚低潮，日前她被直擊疑似和小8歲的鮮肉小提琴家李柄熹熱戀中，不少網友都獻上祝福。

張雨綺和李柄熹在錄製《姐姐的愛樂之程》、《乘風破浪的姐姐》合作過，近來2人被狗仔拍到互動親密，在深夜的街上散步約會，張雨綺還甜蜜勾著對方的手，最後一起牽手回到公寓，引發外界熱議，還有網友發現，2人早在拍到前就曾穿過同款外套，疑似當時就已經在曖昧。

戀情曝光後，網友紛紛祝福張雨綺，「希望姐姐收穫幸福」、「這一次希望是真愛了」，事實上，過去張雨綺曾兩度結婚，第一段婚姻是和導演王全安，但對方慣性嫖娼，甚至因此入獄，張雨綺還是等到對方出獄，2人才火速離婚。

李柄熹年紀輕輕又才華洋溢。（圖／翻攝自李柄熹微博）

張雨綺的第二段婚姻是和身價50億富商袁巴元，2人交往2個月就閃婚，婚後她還生下一對龍鳳胎，看似甜蜜幸福，雙方卻鬧上警局，張雨綺還遭男方控訴，2人發生爭執時，她持水果刀要攻擊人，最後仍是不歡而散，如今被拍到新戀情，外界也希望張雨綺真的能獲得幸福。

(中時新聞網)