因歐美市場鋼價大漲，帶動亞洲市場跟漲，因此寶鋼5月盤價多為漲盤，分析師表示國際鋼市處穩中趨堅，需求仍好，加上歐美市場持續暢旺，促使國際鋼價漲勢不斷。

寶鋼5月盤價，熱軋每公噸漲400元人民幣，厚板每公噸漲500元人民幣，酸洗鋼板每公噸漲300元人民幣，熱鍍鋅和電鍍鋅產品則維持平盤。(商品行情網)

(時報資訊)