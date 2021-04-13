《商情》鋼市暢旺 寶鋼5月報價大漲 12:162021/04/13 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因歐美市場鋼價大漲，帶動亞洲市場跟漲，因此寶鋼5月盤價多為漲盤，分析師表示國際鋼市處穩中趨堅，需求仍好，加上歐美市場持續暢旺，促使國際鋼價漲勢不斷。 寶鋼5月盤價，熱軋每公噸漲400元人民幣，厚板每公噸漲500元人民幣，酸洗鋼板每公噸漲300元人民幣，熱鍍鋅和電鍍鋅產品則維持平盤。(商品行情網) 《商情》原料短缺 帶動國內尼龍絲急漲 《鋼鐵股》績優、盤價俏 中鋼過30關 (時報資訊) #寶鋼 #每公噸漲 #歐美市場 #盤價 #鋼市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》美股小跌交投清淡 靜待財報出爐 08:352021/04/13 財經 《集中市場》外資連三賣 資金出走萬七難守 15:062021/04/13 財經 迎最強資金行情 造紙類股指數 飆上31年高點 04:102021/04/13 財經要聞 《熱門族群》南亞科衝關百元 華邦電創高贊聲 11:082021/04/13 財經 《傳產》17雄爭霸 國泰高價標下二重疏洪道土地 17:392021/04/13 財經 《半導體》晶圓雙雄聯手上攻 台積周四法說聚焦 11:422021/04/13 財經 高紙價時代來臨！ 華紙：第二季可能再漲15～20％ 04:102021/04/13 財經要聞 《產業分析》需求價量齊揚 造紙族群營運重返上升周期 13:412021/04/13 財經 《類股》和泰車、裕隆法說接力 多頭先鋪紅毯 12:332021/04/13 財經 豐興、河靜鋼、寶鋼全面喊漲 04:102021/04/13 財經要聞 創新板申請上市 仁新醫藥搶頭香 04:102021/04/13 財經要聞 財經熱門新聞 台積電恐斷鏈 媒體人爆真相：台灣慘了 - 財經 全球晶片缺爆誰害的？華為爆兇手是這國 - 財經 3月出口旺爆 台灣經濟變好？謝金河曝小黃運將驚吐1句 - 財經 受害不只1家 世芯無量跌 這幾檔「高貴」股掃颱風尾下挫 - 財經 超驚奇 南山人壽3月大賺逾140億 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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