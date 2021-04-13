鋼市熱絡，中鋼(2002)3月營收達368.94億元，創新高；中鋼將在本周開出5月盤價，隨著河靜鋼鐵大漲熱軋每噸145美元，中鋼此次預期開高盤底定，中鋼在買盤追捧，股價衝逾30元，再領軍鋼鐵類股指數上衝。

河靜鋼鐵最新開出盤價大漲，其中，主力鋼材熱軋每噸大漲145美元；業界評估，中鋼5月內銷熱軋每噸將再大漲逾2000元，上看漲3000元。

受惠產品量價齊揚，中鋼3月營收攀高，且相較上月成長22.54%，年增率32.93%，寫下歷史新高，今年首季營收達978.21億元，年增率25.54%，創合併營收以來相高紀錄。

展望本季，隨第2季旺季報到，盤價預估持續上漲，中鋼第2季營收有望突破千億大關。

中鋼今年隨著鋼市續旺，首季接單量約305萬噸，第2季訂單動能強勁，預估接單量約在315萬噸。

中鋼目前對下半年看法偏正向，展望下半年，全球經濟復甦步調不變，且各國推行基礎建設，鋼鐵市場供不應求，看好下半年，不過仍觀察第3季淡季表現以及疫情狀況。

鋼價走勢來看，大陸寶鋼上周開出5月份熱軋盤價大漲，主力鋼材熱軋每公噸大漲400元人民幣，將帶動中鋼5月內銷盤價續開高底定，中鋼5月盤價挑戰連11月上漲，中鋼今日股價持續大漲，率領鋼鐵股指數續漲。

大陸寶鋼開出5月份內銷盤價，呈現平高盤，其中主力鋼材熱軋每公噸大漲400元人民幣、厚板每公噸大漲500元人民幣，其它熱鍍鋅和電鍍鋅產品則維持平盤。

目前歐美鋼價爆漲，亞洲市場跟著漲，中鋼盤價成為亞洲地區最低價格，目前每公噸落後國際行情100美元至200美元。

中鋼預計本周將開出5月盤價，在全球熱軋價格續攀高，且煤鐵原料價格居高不下，中鋼5月內銷盤價續開高底定，中鋼月盤挑戰連11月上漲。

受惠鋼市熱絡，中鋼首季獲利上看100億元；法人預期5、6月內銷盤價再開高機率高。法人推估，中鋼第二季獲利維持高檔，整體上半年獲利有望挑戰200億元。

(時報資訊)