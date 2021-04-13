長榮今年第一季合併營收902.36億元，年增107.79％，季增39.7％，由於上一季合併營收約為645.82億元，單季EPS為2.79元。基於長榮第一季營運及當前產業概況推估，宏遠估長榮今年EPS可達20.31元，13日引起市場側目，主因國內法人專攻電子研究為主，傳產投入的研究資源少，但事實上依據當前的貨櫃航運市場現況，EPS超過20元是相當有機會的。

長榮今年獲利大爆發將有三大理由

第一、全球貨櫃航運的各航線運價居高不下，光是遠東到歐洲線，以上周五報價計算，運價年增394％，成長幾乎超過四倍，由於傳統上歐洲線客戶習慣以現貨價計算，僅有一成簽訂長約，這部分對長榮貢獻幅度頗大。再者，長榮主力航線占營收比重超過四成的北美線5月1日進入一年一次換約期，長約價格將有望年增一倍，現貨價部分也頻創高價，對長榮營運幫助相當大。

對照長榮日前公布資料顯示，更印證運價高漲。長榮法說會上指出，今年2月平均運價每TEU為1,800美元，優於去年同期769美元成長134％，成長超過一倍。

第二、低營運成本。長榮在法說會上透露去（2020）年第四季燃油成本占營業成本為13％，這數字低於去年第一季20％的數字，顯示油價平穩及裝置脫硫塔的效益發酵。

長榮法說會資料顯示，今年2月平均每噸油價為367美元，與去年同期496美元還低。挾著由於高運價及低油價成本，再搭配長榮旗下超過一半以上的船舶已安裝脫硫塔，燃油效率更高及新增運力加入營運，長榮今年合併營收及獲利的成長率將相當可觀。

第三、新運力增加快速，營運動能強勁。根據資料顯示，長榮今年第一季已有5艘1.2萬TEU投入美西及美東航線，1艘2,500TEU及2艘1,800TEU投入近洋航線。今年第二季至年底合計有4艘2.4萬TEU、6艘1.2萬TEU、3艘2,500TEU、9艘1,800TEU貨櫃輪交船。

長榮今年合計新增30艘新船及25.78萬TEU運力，在貨櫃三雄中擴增幅度最大、最快。由於今年新船下水量創2004年以來新低的大環境下，長榮將逐步擴增市占率。

長榮目前為止待交船共計74艘，合計70萬TEU，屆時交船後長榮將甩開德國赫伯羅特（Hapag-Lloyd）及日本ONE成為世界運力排行第五大之航商，當前為第七大。

另外，市場擔憂第三季運價可能會走低，但長榮總經理謝惠全指出，塞港、缺櫃問題將延續第三季。

宏遠證券13日發布最新長榮報告，上修長榮今年第一季EPS約可達4.55元，整年度EPS上調至20.31元，目標價也一併調高至98.9元，此以今年底每股淨值有望達41.19元並給予2.4倍股價淨值比所推估，是市場上給予最高評價的券商。

(工商 )