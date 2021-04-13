中國海關總署公布，3月份以美元計價，出口年增30.6％，遜於預期增長38％；進口則年增38.1％，高於市場預期增長24.4％。3月份貿易順差138億美元。

以人民幣計價，3月出口年增長20.7％，遜於預期增長28.6％；進口增長27.7％，高過預期增長17.6％。貿易順差人民幣879.8億元。

第一季，美元計價，出口年增長49％；進口增長28％。貿易順差1163.5億美元。人民幣計價，出口增長38.7％，進口增長19.3％。貿易順差人民幣7,592.9億元，較上年同期擴大6.9倍。

數據顯示，第一季度，東協、歐盟、美國和日本為中國前四大交易夥伴，進出口分別增長26.1％、36.4％、61.3％和20.8％。此外，中國對「一帶一路」沿線國家、RCEP交易夥伴進出口分別增長21.4％、22.9％。

中國海關總署新聞發言人李魁文表示，中國第一季外貿實現開門紅，外貿運行保持恢復性增長，但亦面臨諸多不穩定不確定因素。

他稱，去年第三季以來中國外貿已連續三季保持年增長，未來一段時期這一趨勢有望維持，但去年基數顯著抬高客觀上也對第二季外貿增長帶來挑戰。

(工商 )