早年靠製造大型賭博電玩起家，發跡時間早於「電玩大亨」周人蔘的張姓男子，擁有吉鴻等3家電子及的北市精華地段多筆土地，他的老婆知道張在外有私生女後，將吉鴻等公司移轉登記成自己，張男提告後，一審判他敗訴，二審逆轉改判張妻須返還公司股權。可上訴。

69歲的張男表示，他與王姓結婚後，創立吉鴻等3家公司持有大部分股權，他常因業務出國不在國內，於是將3家公司的內部管理與營運交由王女負責，並將其印章交由王女保管，但未授權她處分他名下財產。

張男說，王女未經他同意，從2012年3月起盜蓋他印章將他名下全部財產（含3家公司之股份及價值高昂之不動產）陸續移轉登記於她名下，他就遭侵奪的3家公司股份的部分，請求她返還。

士林地方法院駁回張男的請求，但台灣高等法院認為，張的家族有鉅額財產，張男是有自主意識及完全行動能力之人，也有財力支付出國食宿交通費用，不可能以承諾日後將其全部財產均任由王女全權處置為交換條件，而僅換取王女同意其短期出國之理。

高院認定，張男主張他簽署授權書、股份讓渡書是因他大病甫癒，為免於其出國期間如身體健康有突發狀況時，得由王女在國內處置其財產，系爭授權書、股份讓渡書有期間、條件之限制，較符合常情。

合議庭指出，張男開拓公司業務、王女負責管理並兼及家族財產配置之夫妻分工方式，並不等同張男已概括授權王女得任意處置他名下財產，也不因交付其印章予王女保管，即生授權王女逕以蓋用其印章之方式移轉或處分他財產，判王女須返還股權。

(中時 )