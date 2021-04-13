國三彰化系統路段13日中午發生火燒車意外，一輛賓士車疑似未注意前方狀況追撞工程緩衝車後，引發火燒車，所幸車上1男1女已即時下車逃生，2人手牽手站在路邊看著新車市價約400萬元的賓士起火燃燒，在濃煙熊熊火球中燒成廢鐵，幾乎嚇傻。
彰化縣消防局指出，上午11點4分獲報，國道3號195公里北上彰化系統路段發生火燒車事故，派遣2個分隊共4輛消防車與2輛救護車趕往處理；救災車組趕往現場途中於國1轉國3嚴重塞車，途中看到濃煙，到場後部署泡沫水線迅速在30分鐘內控制火勢，無人員受傷受困。
消防局指出，賓士車男駕駛年約40歲全身多處撕裂傷及紅腫瘀血，意識清醒，年約30歲女乘客，雖無明顯外傷、但驚嚇過度；工程車63歲男駕駛肢體疼痛，意識清醒，3人均送往彰化秀傳醫院。
警方初步調查，賓士車疑似未注意前方狀況猛烈撞上工程緩衝車，因撞擊力道太大，賓士車失控彈向外側車道後起火，所幸駕駛、乘客已即時逃出。詳細事故原因還要進一步釐清。
由於火燒車瞬間火勢猛烈，路過駕駛紛紛閃避，警方也到場管制排除善後，現場大塞車，車輛回堵約2公里還在慢慢消化中。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。