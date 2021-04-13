一輛賓士車在國三北上195K路段衝撞工程緩衝車後起火燃燒。消防人員出動人車部署泡沫水線迅速灌救，所幸無人受困車上。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

一輛賓士車在國三北上195K路段衝撞工程緩衝車後起火燃燒。消防人員出動人車部署泡沫水線迅速灌救，所幸無人受困車上。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

一輛賓士車在國三北上195K路段衝撞工程緩衝車後起火燃燒。消防人員出動人車部署泡沫水線迅速灌救，所幸無人受困車上。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

一輛賓士車在國三北上195K路段衝撞工程緩衝車後起火燃燒。消防人員出動人車部署泡沫水線迅速灌救，所幸無人受困車上。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

國三賓士車衝撞工程車燒成火球 1對男女驚惶逃生現場塞爆

國三彰化系統路段13日中午發生火燒車意外，一輛賓士車疑似未注意前方狀況追撞工程緩衝車後，引發火燒車，所幸車上1男1女已即時下車逃生，2人手牽手站在路邊看著新車市價約400萬元的賓士起火燃燒，在濃煙熊熊火球中燒成廢鐵，幾乎嚇傻。

一輛賓士車在國三北上195K路段衝撞工程緩衝車後起火燃燒。消防人員出動人車部署泡沫水線迅速灌救，所幸無人受困車上。（國道七隊提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣消防局指出，上午11點4分獲報，國道3號195公里北上彰化系統路段發生火燒車事故，派遣2個分隊共4輛消防車與2輛救護車趕往處理；救災車組趕往現場途中於國1轉國3嚴重塞車，途中看到濃煙，到場後部署泡沫水線迅速在30分鐘內控制火勢，無人員受傷受困。

消防局指出，賓士車男駕駛年約40歲全身多處撕裂傷及紅腫瘀血，意識清醒，年約30歲女乘客，雖無明顯外傷、但驚嚇過度；工程車63歲男駕駛肢體疼痛，意識清醒，3人均送往彰化秀傳醫院。

警方初步調查，賓士車疑似未注意前方狀況猛烈撞上工程緩衝車，因撞擊力道太大，賓士車失控彈向外側車道後起火，所幸駕駛、乘客已即時逃出。詳細事故原因還要進一步釐清。

由於火燒車瞬間火勢猛烈，路過駕駛紛紛閃避，警方也到場管制排除善後，現場大塞車，車輛回堵約2公里還在慢慢消化中。

(中時 )