新北市義消總隊第七大隊創團團長許一雄也特別捐贈的高頂救護車1輛回饋鄉里。（葉書宏攝）

新北市義消總隊第七大隊創團團長許一雄也特別捐贈的高頂救護車1輛回饋鄉里。（葉書宏攝）

新北市義消總隊第七大隊創團團長許一雄也特別捐贈的高頂救護車1輛回饋鄉里。（葉書宏攝）

新北市義消總隊第七大隊創團團長許一雄也特別捐贈的高頂救護車1輛回饋鄉里。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（13日）上午10時許，出席新北市消防局第七救災救護大隊、中和中隊新建辦公大樓落成典禮，新北市義消總隊第七大隊創團團長許一雄也特別捐贈的高頂救護車1輛回饋鄉里，侯說，團長一生貢獻地方，兒子、孫子一起參加消防團隊，不但出錢又出力，令人感動。

市府斥資1億8135萬餘元興建新北市消防局第七救災救護大隊、中和中隊辦公大樓，今（13日）落成，侯友宜、立委林德福、江永昌、市議員連斐璠、陳錦錠、游輝宂、張維倩、邱烽堯、彭成龍、副議長陳鴻源助理、市議員金瑞龍助理、市議員張志豪助理、消防局長黃德清、中和區長賴俊達及地方里長等出席啟用典禮。

侯友宜說，今天的落成地方非常感動，同時要謝謝第七大隊創團團長許一雄，捐了一個高頂救護車，他把他的一生不但貢獻給地方，同時也讓他的兒子、孫子一起參加消防團隊，一生為了守護安全，不但出錢又出力，令人感動。

消防局表示，救護車將大幅提升中永和區域緊急救護能力，許一雄一家為消防世家楷模，大兒子許承煬目前擔任新北市義消總隊第七大隊大隊長，其義消服務年資28年，二兒子和小兒子目前分別擔任永和義消中隊助理幹事及永平分隊義消分隊長。

此外，許一雄的孫子也加入義消行列，侯友宜更大讚，許一雄的孫子體格好，非常適合加入義消救援行列。

許一雄說，感近年緊急救護需求量日增，一直有回饋社會且完成服務人群的想法，提升緊急救護能力，幫助極需緊急救護的傷病患，盼藉此慈善義舉，拋磚引玉，讓社會大眾更加重視到院前緊急救護服務品質。

(中時 )