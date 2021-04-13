大陸男星高雲翔以在電視劇《羋月傳》飾演深情的「義渠王」，讓他再攀演藝事業高峰，不過高雲翔2018年在澳洲捲入性侵風波，儘管高雲翔在去年獲判罪名不成立，但他的演藝事業和形象早已回不去了，而高雲翔時隔五個月後，昨（12日）則難得在微博宣告：「我回來了」。

38歲高雲翔2018年在澳洲拍戲時捲進性侵風波，他受官司纏身2年，儘管獲判罪名不成立，但高雲翔的演藝事業和形象早已回不去了，高雲翔也賠上與女星董璇的8年婚姻，4歲女兒「小酒窩」則由董璇撫養。

高雲翔微博全文。（圖／取材自高雲翔微博）

儘管高雲翔積極復出，但他每回發文不免遭網一片狂酸，最後高雲翔清空微博，只留下去年11月的自勉文，而時隔五個月後，高雲翔昨（12日）晚則難得在微博發文，他曬出戴著黑色鴨舌帽及墨鏡的自拍照，對著鏡頭露出淡淡微笑，並寫下：「hei ：好久不見了，我回來了」。

高雲翔久違發文，不免讓外界好奇這是否為他復出螢光幕的前奏，不過高雲翔這回發文也引發網上正反兩面熱議，吸引不少支持高雲翔的網友留言鼓勵「好久不見，永遠歡迎回來！一切都會越來越好！翔哥，加油哦」、「加油！會一直支持你」、「你終於回來了」，不過，也有人反酸高雲翔「娛樂圈對男性總是很寬容」、「回來只是因為要生活，畢竟娛樂圈太好賺錢」、「誰管你呀」。

(中時新聞網)